Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента

"Фостен-Арканж Туадера был предварительно объявлен победителем президентских выборов 28 декабря 2025 года Национальным избирательным органом, набрав 76,15 процента голосов при явке 52,42 процента", — говорится в сообщении.

День голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений, а наблюдатели и эксперты оценили высокую явку избирателей на участках. За ходом голосования следили около 1,7 тысячи международных наблюдателей.