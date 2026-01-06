Рейтинг@Mail.ru
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 06.01.2026 (обновлено: 15:32 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/tsar-2066576983.html
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента - РИА Новости, 06.01.2026
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента
Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, согласно официальным предварительным результатам, одерживает победу в первом РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:35:00+03:00
2026-01-06T15:32:00+03:00
в мире
фостен-арканж туадера
цар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152125/02/1521250218_0:137:2932:1786_1920x0_80_0_0_45f4d685d8450208e26c25738b7fe765.jpg
https://ria.ru/20251228/frantsiya-2065241703.html
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152125/02/1521250218_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c38ae427fd905243f273bea3e177f286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фостен-арканж туадера, цар
В мире, Фостен-Арканж Туадера, ЦАР
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента

Ndeke Luka: Туадера побеждает на выборах президента ЦАР с 76% голосов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 5 янв — РИА Новости. Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, согласно официальным предварительным результатам, одерживает победу в первом туре президентских выборов, набрав 76,15 процента голосов, сообщает радиостанция Ndeke Luka.
«

"Фостен-Арканж Туадера был предварительно объявлен победителем президентских выборов 28 декабря 2025 года Национальным избирательным органом, набрав 76,15 процента голосов при явке 52,42 процента", — говорится в сообщении.

Конституционному совету предстоит подтвердить результаты выборов до 20 января.
В ЦАР 28 декабря прошли выборы сразу на четырех уровнях: президентские, парламентские, региональные и муниципальные.
День голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений, а наблюдатели и эксперты оценили высокую явку избирателей на участках. За ходом голосования следили около 1,7 тысячи международных наблюдателей.
Туадера, президент ЦАР с 2016 года, баллотировался на третий срок подряд. Его главными конкурентами на выборах стали бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра.
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Франция пыталась манипулировать выборами в ЦАР, считает Подольский
28 декабря 2025, 22:26
 
В миреФостен-Арканж ТуадераЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала