https://ria.ru/20260106/tsar-2066576983.html
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента - РИА Новости, 06.01.2026
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента
Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, согласно официальным предварительным результатам, одерживает победу в первом РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:35:00+03:00
2026-01-06T09:35:00+03:00
2026-01-06T15:32:00+03:00
в мире
фостен-арканж туадера
цар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152125/02/1521250218_0:137:2932:1786_1920x0_80_0_0_45f4d685d8450208e26c25738b7fe765.jpg
https://ria.ru/20251228/frantsiya-2065241703.html
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152125/02/1521250218_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c38ae427fd905243f273bea3e177f286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фостен-арканж туадера, цар
В мире, Фостен-Арканж Туадера, ЦАР
Действующий глава ЦАР побеждает в первом туре выборов президента
Ndeke Luka: Туадера побеждает на выборах президента ЦАР с 76% голосов
ПРЕТОРИЯ, 5 янв — РИА Новости.
Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, согласно официальным предварительным результатам, одерживает победу в первом туре президентских выборов, набрав 76,15 процента голосов, сообщает радиостанция Ndeke Luka
.
«
"Фостен-Арканж Туадера был предварительно объявлен победителем президентских выборов 28 декабря 2025 года Национальным избирательным органом, набрав 76,15 процента голосов при явке 52,42 процента", — говорится в сообщении.
Конституционному совету предстоит подтвердить результаты выборов до 20 января.
В ЦАР
28 декабря прошли выборы сразу на четырех уровнях: президентские, парламентские, региональные и муниципальные.
День голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений, а наблюдатели и эксперты оценили высокую явку избирателей на участках. За ходом голосования следили около 1,7 тысячи международных наблюдателей.
Туадера, президент ЦАР с 2016 года, баллотировался на третий срок подряд. Его главными конкурентами на выборах стали бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра.