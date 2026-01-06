Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока
23:43 06.01.2026 (обновлено: 23:51 06.01.2026)
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока
сша
в мире
гренландия
дональд трамп
сша
гренландия
сша, в мире, гренландия, дональд трамп
США, В мире, Гренландия, Дональд Трамп
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока

Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии в ходе его нынешнего срока

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Штаты получат Гренландию в ходе его нынешнего президентского срока, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Трамп хочет приобрести Гренландию в ходе своего нынешнего срока", - цитирует неназванного чиновника портал News Now.
Американский лидер заканчивает свой первый год из четырех на посту. Следующие выборы состоятся в 2028 году, новый президент вступит в должность в 2029.
США, В мире, Гренландия, Дональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
