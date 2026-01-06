https://ria.ru/20260106/tramp-2066674470.html
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Штаты получат Гренландию в ходе его нынешнего президентского срока, заявил высокопоставленный представитель Белого РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:43:00+03:00
2026-01-06T23:43:00+03:00
2026-01-06T23:51:00+03:00
сша
в мире
гренландия
дональд трамп
сша
гренландия
