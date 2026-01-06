Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер - РИА Новости, 06.01.2026
22:54 06.01.2026
Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер
Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи, прошедшей в Мар-а-Лаго в декабре, уладили большинство вопросов в части гарантий... РИА Новости, 06.01.2026
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джаред кушнер, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине
Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер

Кушнер: Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи, прошедшей в Мар-а-Лаго в декабре, уладили большинство вопросов в части гарантий безопасности для Украины, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.
Ранее во вторник посланник Трампа Стив Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих", включая главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича.
"Что касается гарантий безопасности, то по этому вопросу состоялись длительные переговоры с президентом Зеленским и президентом Трампом в Мар-а-Лаго в декабре. Я думаю, что им удалось решить большинство, если не все, остающиеся вопросы по этой теме", - сказал Кушнер во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Коалиция желающих договорилась о продолжении военной поддержки Украины
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжаред КушнерНАТОМирный план США по Украине
 
 
