Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи, прошедшей в Мар-а-Лаго в декабре, уладили большинство вопросов в части гарантий безопасности для Украины, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.
Ранее во вторник посланник Трампа Стив Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих", включая главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича.
"Что касается гарантий безопасности, то по этому вопросу состоялись длительные переговоры с президентом Зеленским и президентом Трампом в Мар-а-Лаго в декабре. Я думаю, что им удалось решить большинство, если не все, остающиеся вопросы по этой теме", - сказал Кушнер во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.