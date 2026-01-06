Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент за звонок Зеленскому
19:59 06.01.2026
Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент за звонок Зеленскому
Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент за звонок Зеленскому - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент за звонок Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему пытались объявить импичмент за звонок Владимиру Зеленскому в 2019 году с требованием не жульничать. РИА Новости, 06.01.2026
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что ему пытались объявить импичмент за звонок Зеленскому

Трамп заявил, что ему хотели объявить импичмент за звонок Зеленскому в 2019 году

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему пытались объявить импичмент за звонок Владимиру Зеленскому в 2019 году с требованием не жульничать.
"Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединенных Штатов. Это был мой призыв. Они (демократы – ред.) сказали, что я пытался запугать (Киев – ред.). Я же сказал: просто не жульничайте", - сказал он в своей речи перед американскими конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре.
Трамп заявил, что демократы найдут повод объявить ему импичмент
Вчера, 19:35
Трамп также заявил, что подписал некий договор с Украиной, согласно которому Киев обязался не жульничать в отношениях с Вашингтоном, однако, по его словам, украинская сторона уже несколько раз нарушила эти обязательства. При этом американский лидер не уточнил, о каком именно документе идёт речь.
В сентябре 2019 года Трамп позвонил Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который Трампу объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники Трампа пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".
NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком в частных разговорах
1 января, 00:48
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
