Трамп заявил, что его годами преследовали нанятые демократами фирмы
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его годами преследовали нанятые демократами юридические и бухгалтерские компании, но не нашли ничего противозаконного. РИА Новости, 06.01.2026
