https://ria.ru/20260106/tramp-2066656399.html
Трамп встретится с руководством американских нефтяных компаний
Трамп встретится с руководством американских нефтяных компаний - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп встретится с руководством американских нефтяных компаний
Президент США Дональд Трамп на фоне захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством нефтяных компаний: предстоит добыть... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T19:44:00+03:00
2026-01-06T19:44:00+03:00
2026-01-06T19:44:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066650824_0:66:3070:1793_1920x0_80_0_0_0cfaf269246bc5e0226e26ceeb305cd8.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066650824_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_6a1647ddca65cb9e418b6293abf032a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп встретится с руководством американских нефтяных компаний
Трамп заявил, что встретится с руководством американских нефтяных компаний