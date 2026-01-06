Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом в США

"Вашингтон теперь - самый безопасный город в стране, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, потому что, подумайте сами, вы работаете в конгрессе, вы - уважаемые люди, и вы боялись выходить на улицу в Вашингтоне", - сказал американский лидер в своей речи перед конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре в столице.