Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом в США

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям Вашингтон стал самым безопасным городом в государстве.
В августе 2025 года Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Глава государства своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в столицу и пригрозил послать туда вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. С тех пор Трамп неоднократно повторял, что ввод национальной гвардии в Вашингтон помог спасти американскую столицу и обеспечить ее безопасность. Однако самого его еще ни разу не замечали гуляющим по улицам Вашингтона без сопровождения вооруженной охраны.
"Вашингтон теперь - самый безопасный город в стране, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, потому что, подумайте сами, вы работаете в конгрессе, вы - уважаемые люди, и вы боялись выходить на улицу в Вашингтоне", - сказал американский лидер в своей речи перед конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре в столице.
Вместе с тем Трамп напомнил о террористической атаке, произошедшей в нескольких кварталах от Белого дома в канун Дня благодарения, в результате которой погибла девушка-нацгвардеец Сара Бекстром. По его словам, второй раненый член национальной гвардии должен выжить, однако его состояние остается крайне тяжелым.
Уроженец Афганистана 26 ноября 2025 года открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метрах от Белого дома. Были ранены два человека. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Американские власти проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
