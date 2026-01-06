Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом в США - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/tramp-2066655847.html
Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом в США
Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом в США - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям Вашингтон стал самым безопасным городом в государстве. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T19:41:00+03:00
2026-01-06T19:41:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
афганистан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066651044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a7b2704b275fdec74898956efdd8c1b.jpg
https://ria.ru/20250910/tramp-2040846040.html
https://ria.ru/20251127/mask-2057893886.html
вашингтон (штат)
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066651044_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_315b1049ad769e5f71a0cfa69aca0a8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, афганистан, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Афганистан, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Вашингтон стал самым безопасным городом в США

Трамп заявил, что благодаря ему Вашингтон стал самым безопасным городом в США

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям Вашингтон стал самым безопасным городом в государстве.
В августе 2025 года Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Глава государства своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в столицу и пригрозил послать туда вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. С тех пор Трамп неоднократно повторял, что ввод национальной гвардии в Вашингтон помог спасти американскую столицу и обеспечить ее безопасность. Однако самого его еще ни разу не замечали гуляющим по улицам Вашингтона без сопровождения вооруженной охраны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
СМИ: Трамп продемонстрировал безопасность Вашингтона походом в ресторан
10 сентября 2025, 09:19
"Вашингтон теперь - самый безопасный город в стране, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, потому что, подумайте сами, вы работаете в конгрессе, вы - уважаемые люди, и вы боялись выходить на улицу в Вашингтоне", - сказал американский лидер в своей речи перед конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре в столице.
Вместе с тем Трамп напомнил о террористической атаке, произошедшей в нескольких кварталах от Белого дома в канун Дня благодарения, в результате которой погибла девушка-нацгвардеец Сара Бекстром. По его словам, второй раненый член национальной гвардии должен выжить, однако его состояние остается крайне тяжелым.
Уроженец Афганистана 26 ноября 2025 года открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метрах от Белого дома. Были ранены два человека. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Американские власти проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Обстановка на месте стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Маск призвал к радикальным мерам после стрельбы у Белого дома
27 ноября 2025, 06:16
 
В миреВашингтон (штат)СШААфганистанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала