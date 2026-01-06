https://ria.ru/20260106/tramp-2066654526.html
Трамп заявил республиканцам, что умнее их, но потом поправился
Трамп заявил республиканцам, что умнее их, но потом поправился - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп заявил республиканцам, что умнее их, но потом поправился
Президент США Дональд Трамп заявил республиканским законодателям, что считает себя умнее, но потом решил поправиться. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T19:31:00+03:00
2026-01-06T19:31:00+03:00
2026-01-06T19:31:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649073_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_8874ce68ac65f495703022833c0eb3d0.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066653523.html
https://ria.ru/20260106/tramp-2066648559.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649073_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cad0161467a171d47aef6288509510a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп заявил республиканцам, что умнее их, но потом поправился
Трамп заявил республиканским законодателям, что умнее их, но потом поправился
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил республиканским законодателям, что считает себя умнее, но потом решил поправиться.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
.
"Вы - гениальные люди, многие из вас в этом бизнесе дольше, чем я. Это делает меня умнее вас, правда? Потому что посмотрите, где я, правда?" - сказал американский лидер, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США
.
Однако затем Трамп
уточнил, что не имеет в виду сказанное.
"Нет, не делает", - отметил Трамп.
Мероприятие в недавно переименованном центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди совпало с пятой годовщиной штурма Капитолия.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом для попытки импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден
.