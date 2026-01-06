Трамп заявил, что лишь США достаточно глупы для голосования по почте

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Соединённые Штаты являются "единственной страной в мире, достаточно глупой, чтобы проводить голосования по почте", добавив, что такая система якобы связана с мошенничеством.