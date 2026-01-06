https://ria.ru/20260106/tramp-2066653687.html
Трамп заявил, что лишь США достаточно глупы для голосования по почте
Трамп заявил, что лишь США достаточно глупы для голосования по почте - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп заявил, что лишь США достаточно глупы для голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Соединённые Штаты являются "единственной страной в мире, достаточно глупой, чтобы проводить голосования... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T19:24:00+03:00
2026-01-06T19:24:00+03:00
2026-01-06T19:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3383141a5a6f0137b27b97519bcd8261.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066653523.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066649117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_082f28b2976d8637539283319067b766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что лишь США достаточно глупы для голосования по почте
Трамп: лишь США достаточно глупы, чтобы проводить голосование по почте
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Соединённые Штаты являются "единственной страной в мире, достаточно глупой, чтобы проводить голосования по почте", добавив, что такая система якобы связана с мошенничеством.
"Мы — единственная страна, которая голосует по почте… единственная страна, достаточно глупая, чтобы голосовать по почте", — сказал Трамп
, выступая во вторник перед республиканскими законодателями.
По его словам, в прошлом попытки голосования по почте "приводили к многочисленным случаям мошенничества", а "комиссия Джимми Картера рекомендовала не использовать такую практику".