Трамп пошутил о выступлениях Байдена

Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что выступления его предшественника Джо Байдена не заканчивались ничем хорошим.

"Думаете Байден сделал бы это? Выступил бы с речью? Люди бы не стали просить его выступить с речью, потому что ничем хорошим это не заканчивалось. Никогда не мог найти выход", - сказал Трамп , выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США

Мероприятие в недавно переименованном центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди совпало с пятой годовщиной штурма Капитолия.

Трамп вспомнил, как его предшественник пялился в пустоту и терялся на сцене.

"Все, что он делал, приводило к неприятностям. С ним бы хорошо не вышло, но со мной получается хорошо", - сказал Трамп.

Он упомянул и штурм Капитолия, заявив, что в протоколы комитета палаты представителей не попали его слова с призывом к "патриотизму и миру".