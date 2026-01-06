Трамп пошутил о выступлениях Байдена

Рейтинг@Mail.ru
19:23 06.01.2026
2026
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик)
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что выступления его предшественника Джо Байдена не заканчивались ничем хорошим.
"Думаете Байден сделал бы это? Выступил бы с речью? Люди бы не стали просить его выступить с речью, потому что ничем хорошим это не заканчивалось. Никогда не мог найти выход", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Мероприятие в недавно переименованном центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди совпало с пятой годовщиной штурма Капитолия.
Трамп вспомнил, как его предшественник пялился в пустоту и терялся на сцене.
"Все, что он делал, приводило к неприятностям. С ним бы хорошо не вышло, но со мной получается хорошо", - сказал Трамп.
Он упомянул и штурм Капитолия, заявив, что в протоколы комитета палаты представителей не попали его слова с призывом к "патриотизму и миру".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденДжон Кеннеди (политик)
 
 
