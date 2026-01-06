https://ria.ru/20260106/tramp-2066652964.html
Трамп заявил, что не стремится зарабатывать деньги для себя
Трамп заявил, что не стремится зарабатывать деньги для себя - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп заявил, что не стремится зарабатывать деньги для себя
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него достаточно денег и он не стремится зарабатывать для себя, а хочет, чтобы деньги зарабатывала страна. РИА Новости, 06.01.2026
