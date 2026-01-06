Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил обязать американских лидеров сдавать когнитивные тесты - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/tramp-2066652580.html
Трамп предложил обязать американских лидеров сдавать когнитивные тесты
Трамп предложил обязать американских лидеров сдавать когнитивные тесты - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп предложил обязать американских лидеров сдавать когнитивные тесты
Президент США Дональд Трамп предложил обязать американских лидеров и вице-президентов сдавать когнитивные тесты. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T19:15:00+03:00
2026-01-06T19:15:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066650824_0:66:3070:1793_1920x0_80_0_0_0cfaf269246bc5e0226e26ceeb305cd8.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066651904.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066650824_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_6a1647ddca65cb9e418b6293abf032a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп предложил обязать американских лидеров сдавать когнитивные тесты

Трамп предложил сделать когнитивные тесты обязательными для президентов США

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил обязать американских лидеров и вице-президентов сдавать когнитивные тесты.
"Я считаю, что каждого президента и вице-президента следует обязать проходить конгитивные тесты", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США, мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Сам Трамп в начале января отчитался об идеальном здоровье и таком же тесте на когнитивные способности третий раз подряд.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Это так не по-президентски. Трамп рассказал, что запрещает ему жена - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп заявил, что первая леди запретила ему танцевать на сцене
Вчера, 19:09
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала