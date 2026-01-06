https://ria.ru/20260106/tramp-2066652580.html
Трамп предложил обязать американских лидеров сдавать когнитивные тесты
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил обязать американских лидеров и вице-президентов сдавать когнитивные тесты.
"Я считаю, что каждого президента и вице-президента следует обязать проходить конгитивные тесты", - сказал Трамп
, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США
, мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
.
Сам Трамп в начале января отчитался об идеальном здоровье и таком же тесте на когнитивные способности третий раз подряд.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.