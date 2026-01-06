Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что первая леди запретила ему танцевать на сцене
19:09 06.01.2026 (обновлено: 19:57 06.01.2026)
Трамп заявил, что первая леди запретила ему танцевать на сцене
Президент США Дональд Трамп заявил, что первая леди запрещает ему танцевать на сцене и исполнять пародии. РИА Новости, 06.01.2026
2026
"Это так не по-президентски". Трамп рассказал, что запрещает ему жена
Трамп пожаловался, что первая леди США запрещает ему танцевать на сцене и исполнять пародии. "Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: "Все хотят моих танцев". "Дорогой, это не по-президентски", - сказал Трамп, выступая перед республиканцами.
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая леди запрещает ему танцевать на сцене и исполнять пародии.
"Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: "Все хотят моих танцев". "Дорогой, это не по-президентски", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Последнюю часть фразы, в которой цитировал супругу, Трамп произнес, крепко сжав зубы, как будто изображая негодование Меланьи.
Американский лидер рассказывал о своем отношении к участию мужчин в женских соревнованиях (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), изображая, как им даются упражнения со штангой. "Моя жена ненавидит, когда я делаю это. Она очень утонченная личность. Она говорит, это так не по-президентски. А я говорю: "Но я же стал президентом", - сказал Трамп, уточнив, что пародии на штангу раздражают супругу сильнее движений в такт музыки.
Трамп часто заканчивает выступления танцами, у него есть фирменные движения и любимые композиции.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
