Трамп заявил, что первая леди запретила ему танцевать на сцене

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая леди запрещает ему танцевать на сцене и исполнять пародии.
"Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: "Все хотят моих танцев". "Дорогой, это не по-президентски", - сказал Трамп
, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США
.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
.
Последнюю часть фразы, в которой цитировал супругу, Трамп произнес, крепко сжав зубы, как будто изображая негодование Меланьи.
Американский лидер рассказывал о своем отношении к участию мужчин в женских соревнованиях (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), изображая, как им даются упражнения со штангой. "Моя жена ненавидит, когда я делаю это. Она очень утонченная личность. Она говорит, это так не по-президентски. А я говорю: "Но я же стал президентом", - сказал Трамп, уточнив, что пародии на штангу раздражают супругу сильнее движений в такт музыки.
Трамп часто заканчивает выступления танцами, у него есть фирменные движения и любимые композиции.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России