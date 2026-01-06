Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ему не нравятся протесты против операции в Венесуэле
19:00 06.01.2026
Трамп заявил, что ему не нравятся протесты против операции в Венесуэле
Трамп заявил, что ему не нравятся протесты против операции в Венесуэле - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп заявил, что ему не нравятся протесты против операции в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся протесты в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле. РИА Новости, 06.01.2026
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
1920
1920
true
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что ему не нравятся протесты против операции в Венесуэле

Трамп заявил, что ему не нравятся протесты против операции США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся протесты в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле.
Трамп намекнул, что захват Мадуро стал хорошим днем для США
Вчера, 18:57
"Я имею в виду, где они вообще находят этих людей? ... Я понимаю, что некрасиво так говорить, но эти люди — полный сброд. Где они их находят? Это самые отвратительно выглядящие люди, которых я когда-либо видел. У них какие-то потрёпанные, все обтрёпанные шляпы, и вообще создаётся впечатление, будто все они проплачены", - сказал Трамп конгрессменам-республиканцам на мероприятии в Центре имени Кеннеди и Трампа.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле
Вчера, 18:45
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
