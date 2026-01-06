Рейтинг@Mail.ru
Трамп намекнул, что захват Мадуро стал хорошим днем для США - РИА Новости, 06.01.2026
18:57 06.01.2026 (обновлено: 18:59 06.01.2026)
Трамп намекнул, что захват Мадуро стал хорошим днем для США
Президент США Дональд Трамп назвал хорошим днем захват американскими силами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 06.01.2026
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле, Силия Флорес
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал хорошим днем захват американскими силами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
"У нас был очень хороший день два дня назад", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Трамп не уточнил, что говорит о Мадуро и Венесуэле, захват президента латиноамериканской страны произошел три дня назад. Но в ходе речи Трамп неоднократно обращался к теме, указывая, что в тот день армия США якобы доказала свою силу.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
