Трамп рассказал, сколько денег пошлины принесли в бюджет США
18:56 06.01.2026 (обновлено: 19:08 06.01.2026)
Трамп рассказал, сколько денег пошлины принесли в бюджет США
Трамп рассказал, сколько денег пошлины принесли в бюджет США
Президент США Дональд Трамп утверждает во вторник, что совокупные поступления в американский бюджет от введенных им торговых пошлин составили около 650...
Трамп рассказал, сколько денег пошлины принесли в бюджет США

Трамп: пошлины принесли в американский бюджет более 650 миллиардов долларов

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает во вторник, что совокупные поступления в американский бюджет от введенных им торговых пошлин составили около 650 миллиардов долларов.
"Мы разбогатели благодаря тарифам. Кстати, надеюсь, все это понимают. Они (американская пресса - ред.) не любят сообщать, что в нашу страну привлечено более 650 миллиардов долларов, которые скоро поступят в бюджет", - сообщил он, выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Американские фондовые рынки достигли максимума из-за пошлин, заявил Трамп
Вчера, 16:35
Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп видит угрозу в отмене права президента устанавливать пошлины
2 января, 19:05
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
