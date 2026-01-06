Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил американцев в том, что республиканцы могут проиграть конгресс
18:54 06.01.2026
Трамп обвинил американцев в том, что республиканцы могут проиграть конгресс
Трамп обвинил американцев в том, что республиканцы могут проиграть конгресс - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп обвинил американцев в том, что республиканцы могут проиграть конгресс
Президент США Дональд Трамп обвинил "чертовщину в умах" американцев в возможном будущем проигрыше республиканцев на выборах в конгресс. РИА Новости, 06.01.2026
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп обвинил американцев в том, что республиканцы могут проиграть конгресс

Трамп обвинил общество в том, что республиканцы могут проиграть конгресс

Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил "чертовщину в умах" американцев в возможном будущем проигрыше республиканцев на выборах в конгресс.
"Говорят, когда выигрываешь президентский пост, проигрываешь промежуточные", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Трамп говорил о предстоящих в ноябре выборах в конгресс, на которых как правило партия, занимающая Белый дом проигрывает борьбу за контроль над законодательной властью, определяющей бюджет.
"Они говорят, что мы проиграем промежуточные выборы. Объясните, что происходит", - удивился Трамп.
Он назвал это "удивительным феноменом". "Выигрываешь борьбу за президентский пост. У нас чертовски точно успешное президентство. Но даже если работа президента успешна, а никогда такого не было, что мы делаем. Но я надеюсь, вы мне объясните, что за чертовщина происходит в умах людей. Даже если это успешно, они (республиканцы - ред.) не победят. Я не знаю, почему так. Что-то психологическое, воле голосования против", - сказал Трамп.
