Трамп обвинил американцев в том, что республиканцы могут проиграть конгресс
06.01.2026
Трамп обвинил американцев в том, что республиканцы могут проиграть конгресс
Президент США Дональд Трамп обвинил "чертовщину в умах" американцев в возможном будущем проигрыше республиканцев на выборах в конгресс. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06
2026-01-06T18:54:00+03:00
2026-01-06T18:59:00+03:00
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил "чертовщину в умах" американцев в возможном будущем проигрыше республиканцев на выборах в конгресс.
"Говорят, когда выигрываешь президентский пост, проигрываешь промежуточные", - сказал Трамп
, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США
.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
.
Трамп говорил о предстоящих в ноябре выборах в конгресс, на которых как правило партия, занимающая Белый дом проигрывает борьбу за контроль над законодательной властью, определяющей бюджет.
"Они говорят, что мы проиграем промежуточные выборы. Объясните, что происходит", - удивился Трамп.
Он назвал это "удивительным феноменом". "Выигрываешь борьбу за президентский пост. У нас чертовски точно успешное президентство. Но даже если работа президента успешна, а никогда такого не было, что мы делаем. Но я надеюсь, вы мне объясните, что за чертовщина происходит в умах людей. Даже если это успешно, они (республиканцы - ред.) не победят. Я не знаю, почему так. Что-то психологическое, воле голосования против", - сказал Трамп.