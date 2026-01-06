https://ria.ru/20260106/tramp-2066648135.html
Байден подписал только документ о помиловании сына, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный подписанный его предшественником Джо Байденом документ - о помиловании его сына Хантера, остальное было... РИА Новости, 06.01.2026
