Байден подписал только документ о помиловании сына, заявил Трамп - РИА Новости, 06.01.2026
18:50 06.01.2026 (обновлено: 19:08 06.01.2026)
Байден подписал только документ о помиловании сына, заявил Трамп
Байден подписал только документ о помиловании сына, заявил Трамп
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден
Байден подписал только документ о помиловании сына, заявил Трамп

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный подписанный его предшественником Джо Байденом документ - о помиловании его сына Хантера, остальное было подписано с помощью автопера.
"Единственное, что он подписал, - это помилование Хантера", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США. Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Ранее Трамп заявил, что отменяет действие всех документов, в том числе о помилованиях, которые были подписаны автоматическим устройством, а не лично его предшественником.
