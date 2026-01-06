https://ria.ru/20260106/tramp-2066648045.html
Трамп заявил, что американские СМИ утратили доверие
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ утратили доверие и публикуют преимущественно негативные материалы о нем. РИА Новости, 06.01.2026
Трамп: американская пресса утратили доверие