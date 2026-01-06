Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле
18:45 06.01.2026 (обновлено: 19:07 06.01.2026)
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с большим количеством убитых американскими военными в ходе операции в Венесуэле, при этом были убиты в... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле

Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Каракасе

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с большим количеством убитых американскими военными в ходе операции в Венесуэле, при этом были убиты в основном кубинцы.
"У нас было много военных на земле, но это было потрясающее. И подумайте, никто (с нашей стороны - ред.) не погиб, а с другой стороны погибло много людей, к сожалению", - сказал американский лидер на мероприятии в Трамп-Кеннеди-центре.
Глава государства добавил, что в ходе операции США были убиты в основном кубинцы.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
