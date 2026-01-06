Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с большим количеством убитых американскими военными в ходе операции в Венесуэле, при этом были убиты в основном кубинцы.

"У нас было много военных на земле, но это было потрясающее. И подумайте, никто (с нашей стороны - ред.) не погиб, а с другой стороны погибло много людей, к сожалению", - сказал американский лидер на мероприятии в Трамп-Кеннеди-центре.