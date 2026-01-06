Рейтинг@Mail.ru
18:39 06.01.2026 (обновлено: 19:07 06.01.2026)
Операция в Венесуэле доказала мощь военной силы США, заявил Трамп
Операция в Венесуэле доказала, что США обладают самой грозной военной силой на Земле, утверждает во вторник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 06.01.2026
Трамп: операция в Венесуэле доказала, что у США самая грозная военная сила

Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Операция в Венесуэле доказала, что США обладают самой грозной военной силой на Земле, утверждает во вторник американский президент Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля", - сказал Трамп на встрече с республиканскими законодателями.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
При захвате Мадуро в основном были убиты кубинцы, заявил Трамп
Вчера, 18:30
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения
Вчера, 18:35
 
В мире Венесуэла США Нью-Йорк (город) Силия Флорес Дональд Трамп ООН Удары США по Венесуэле
 
 
