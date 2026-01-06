https://ria.ru/20260106/tramp-2066646520.html
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения
Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить производство оружия в стране. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T18:35:00+03:00
2026-01-06T18:35:00+03:00
2026-01-06T19:06:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066651044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a7b2704b275fdec74898956efdd8c1b.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2063976364.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066651044_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_315b1049ad769e5f71a0cfa69aca0a8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, вашингтон (штат)
В мире, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат)
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения
Трамп пообещал ускорить производство оружия и ужесточить требования к компаниям