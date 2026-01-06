Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения - РИА Новости, 06.01.2026
18:35 06.01.2026 (обновлено: 19:06 06.01.2026)
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения
Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить производство оружия в стране. РИА Новости, 06.01.2026
2026
в мире, дональд трамп, сша, вашингтон (штат)
В мире, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат)
Трамп пообещал ускорить производство американского вооружения

Трамп пообещал ускорить производство оружия и ужесточить требования к компаниям

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить производство оружия в стране.
"Ни у кого нет нашего оружия, нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро. Мы начнем производить гораздо быстрее", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире
23 декабря 2025, 01:23
 
В миреДональд ТрампСШАВашингтон (штат)
 
 
