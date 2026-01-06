https://ria.ru/20260106/tramp-2066646427.html
Трамп утверждает, что Индия сократила закупки российской нефти
Трамп утверждает, что Индия сократила закупки российской нефти - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп утверждает, что Индия сократила закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти. РИА Новости, 06.01.2026
