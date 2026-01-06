Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что в Венесуэле догадывались о возможной атаке США на Каракас
18:32 06.01.2026 (обновлено: 19:06 06.01.2026)
Трамп заявил, что в Венесуэле догадывались о возможной атаке США на Каракас
Власти Венесуэлы знали о готовящемся вторжении американских военных, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя операцию по похищению президента страны... РИА Новости, 06.01.2026
Трамп заявил, что в Венесуэле догадывались о возможной атаке США на Каракас

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Власти Венесуэлы знали о готовящемся вторжении американских военных, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя операцию по похищению президента страны Николаса Мадуро и его супруги.
"Они знали, что мы придем", cказал он в своей речи перед американскими конгрессменами в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
При захвате Мадуро в основном были убиты кубинцы, заявил Трамп
При захвате Мадуро в основном были убиты кубинцы, заявил Трамп
Вчера, 18:30
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
Вчера, 16:52
 
Удары США по ВенесуэлеВенесуэлаСШАВ миреНиколас МадуроДональд ТрампСилия Флорес
 
 
