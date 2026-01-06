Рейтинг@Mail.ru
18:15 06.01.2026 (обновлено: 18:20 06.01.2026)
Трамп уверен, что США под управлением республиканцев добились успеха
Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние 12 месяцев США под управлением Республиканской партии добились беспрецедентного успеха.
Трамп уверен, что США под управлением республиканцев добились успеха

Трамп: США под управлением республиканцев добились беспрецедентного успеха

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние 12 месяцев США под управлением Республиканской партии добились беспрецедентного успеха.
"Таким образом, вместе у нас было 12 месяцев беспрецедентного успеха", - сказал Трамп, выступая перед конгрессменами-республиканцами на мероприятии в Центре имени Кеннеди и Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп пообещал эпическую победу республиканцев на промежуточных выборах
