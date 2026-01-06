https://ria.ru/20260106/tramp-2066644534.html
Трамп уверен, что США под управлением республиканцев добились успеха
Трамп уверен, что США под управлением республиканцев добились успеха
Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние 12 месяцев США под управлением Республиканской партии добились беспрецедентного успеха. РИА Новости, 06.01.2026
