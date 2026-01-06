Рейтинг@Mail.ru
18:14 06.01.2026
Трамп пообещал эпическую победу республиканцев на промежуточных выборах
Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал эпическую победу Республиканской партии на промежуточных выборах, несмотря на отрицательные прогнозы социологов... РИА Новости, 06.01.2026
Трамп пообещал эпическую победу республиканцев на промежуточных выборах

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал эпическую победу Республиканской партии на промежуточных выборах, несмотря на отрицательные прогнозы социологов и падающий рейтинг его администрации.
"Мы войдем в историю и побьем все рекорды благодаря эпической победе на промежуточных выборах, которую мы одержим", - сказал Трамп на встрече с республиканскими законодателями.
Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября. На кону будут все мандаты в палате представителей и 35 мест из 100 в сенате. Сейчас у республиканцев - большинство в обеих палатах конгресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп уверен, что США под управлением республиканцев добились успеха
