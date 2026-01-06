В конгрессе призвали демократов объявить импичмент Трампу

По словам Делэйни, глава Белого дома действовал без санкции конгресса, как того требует американская конституция, а также заявил о намерении управлять Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро.
Говоря о перспективе импичмента, конгрессвумен отметила, что речь идет о защите конституционного порядка и роли законодательной власти.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской минеральными ресурсами и нефтью. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
Накануне суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Судья обязал политика предстать для слушания перед судом 17 марта.
