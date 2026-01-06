Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе призвали демократов объявить импичмент Трампу
17:43 06.01.2026 (обновлено: 19:22 06.01.2026)
В конгрессе призвали демократов объявить импичмент Трампу
Конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала Демократическую партию объявить импичмент президенту США Дональду Трампу из-за операции в Венесуэле.
Конгрессвумен Делэйни призвала к импичменту Трампа из-за операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала Демократическую партию объявить импичмент президенту США Дональду Трампу из-за операции в Венесуэле.
"Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов", — заявила демократ от штата Мэриленд.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ
Вчера, 17:34
По словам Делэйни, глава Белого дома действовал без санкции конгресса, как того требует американская конституция, а также заявил о намерении управлять Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро.
Говоря о перспективе импичмента, конгрессвумен отметила, что речь идет о защите конституционного порядка и роли законодательной власти.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
МИД КНР обвинил США в подрыве стабильности международных отношений
Вчера, 10:58
В администрации Трампа заявляли, что операция в Венесуэле носила характер исполнения ордера, ее провели на основании полномочий президента как главнокомандующего.
Демократы в конгрессе раскритиковали действия Белого дома, указав на отсутствие предварительного уведомления и разрешения со стороны законодателей.
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской минеральными ресурсами и нефтью. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
Накануне суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Судья обязал политика предстать для слушания перед судом 17 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Вчера, 08:00
 
