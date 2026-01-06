https://ria.ru/20260106/tramp-2066631205.html
Американские фондовые рынки достигли максимума из-за пошлин, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил
, что американские фондовые рынки "достигли нового исторического максимума", связав это с проводимой им политикой пошлин и утверждая, что она усилила финансовую и национальную безопасность страны.
"Рынки США только что достигли нового абсолютного максимума — все индексы. Спасибо, господин Пошлины. Благодаря пошлинам наша страна финансово и с точки зрения национальной безопасности сильна как никогда", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social.
Трамп также призвал "поддержать продолжение этого курса", заявив, что Соединённые Штаты "продолжают беспрецедентный марш к величию".
Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны.
В апреле 2025 года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.