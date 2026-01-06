Американские фондовые рынки достигли максимума из-за пошлин, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп заявил , что американские фондовые рынки "достигли нового исторического максимума", связав это с проводимой им политикой пошлин и утверждая, что она усилила финансовую и национальную безопасность страны.

"Рынки США только что достигли нового абсолютного максимума — все индексы. Спасибо, господин Пошлины. Благодаря пошлинам наша страна финансово и с точки зрения национальной безопасности сильна как никогда", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social.

Трамп также призвал "поддержать продолжение этого курса", заявив, что Соединённые Штаты "продолжают беспрецедентный марш к величию".

Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны.