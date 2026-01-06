Рейтинг@Mail.ru
Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
05:42 06.01.2026
Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ
Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал руководителям американских нефтяных компаний на грядущие "большие изменения", сообщает... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
оон
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ

WSJ: Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на большие изменения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал руководителям американских нефтяных компаний на грядущие "большие изменения", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: "Приготовьтесь". Трамп намекнул, что Венесуэлу ожидают большие изменения", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
По информации собеседников издания, Трамп ограничился одним намеком, не рассказав о деталях, и не спрашивал мнения исполнительных директоров по поводу возможных инвестиций в венесуэльские нефтяные месторождения, о которых публично заявил после атаки.
"Намек Трампа, озвученный в прошлом месяце, демонстрирует то, что нефть сыграла в его дерзком рискованном решении (по Венесуэле - ред.) центральную роль", - пишет газета.
В понедельник Трамп заявил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США могут дать субсидии для нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил Трамп
Вчера, 02:14
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
