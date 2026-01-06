Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал руководителям американских нефтяных компаний на грядущие "большие изменения", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: "Приготовьтесь". Трамп намекнул, что Венесуэлу ожидают большие изменения", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По информации собеседников издания, Трамп ограничился одним намеком, не рассказав о деталях, и не спрашивал мнения исполнительных директоров по поводу возможных инвестиций в венесуэльские нефтяные месторождения, о которых публично заявил после атаки.
"Намек Трампа, озвученный в прошлом месяце, демонстрирует то, что нефть сыграла в его дерзком рискованном решении (по Венесуэле - ред.) центральную роль", - пишет газета.
В понедельник Трамп заявил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.