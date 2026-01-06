Трамп выступит с речью перед однопартийцами

"Президент выступит с речью на выездном мероприятии республиканцев - членов конгресса в 10 утра (18.00 мск - ред.)",- говорится в расписании американского лидера на вторник.

Добавляется, что в 22.30 мск Трамп проведет встречу, посвященную своей повестке, в Белом доме. Мероприятие пройдет в закрытом режиме, говорится в расписании.