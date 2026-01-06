https://ria.ru/20260106/tramp-2066561205.html
Трамп выступит с речью перед однопартийцами
Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью перед конгрессменами-республиканцами, сообщил Белый дом. РИА Новости, 06.01.2026
