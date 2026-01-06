Рейтинг@Mail.ru
Трамп намерен укрепить влияние США над Гренландией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
02:49 06.01.2026
Трамп намерен укрепить влияние США над Гренландией, пишут СМИ
Трамп намерен укрепить влияние США над Гренландией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп намерен укрепить влияние США над Гренландией, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен укрепить влияние Вашингтона над Гренландией и изменить статус острова до окончания своего срока, считает журнал Economist. РИА Новости, 06.01.2026
Трамп намерен укрепить влияние США над Гренландией, пишут СМИ

Economist: Трамп намерен укрепить влияние США над Гренландией

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен укрепить влияние Вашингтона над Гренландией и изменить статус острова до окончания своего срока, считает журнал Economist.
"Открытая аннексия маловероятна. Одна интерес Трампа нужно воспринимать всерьез - кажется, он намерен укрепить господство Америки над арктическим островом и изменить его статус до окончания своего срока", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
4 января, 20:50
По его мнению, стратегия американской администрации имеет два направления.
"Во-первых, она направлена ​​на поддержку... движения за независимость Гренландии и углубление разногласий с Данией. Во-вторых, администрация, похоже, пытается заключить своего рода сделку с арктическим островом, возможно, даже полностью в обход Дании", - говорится в материале.
Как отмечает издание, аппетит американского лидера в отношении западного полушария кажется неутолимым.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров
Вчера, 11:56
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
