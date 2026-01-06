Рейтинг@Mail.ru
Трамп опроверг сообщения о том, что отказался поддержать Мачадо - РИА Новости, 06.01.2026
02:44 06.01.2026
Трамп опроверг сообщения о том, что отказался поддержать Мачадо
Трамп опроверг сообщения о том, что отказался поддержать Мачадо
Президент США Дональд Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T02:44:00+03:00
2026-01-06T02:44:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
nbc
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
2026
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, NBC, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп опроверг сообщения о том, что отказался поддержать Мачадо

Трамп опроверг сообщения об отказе помогать Мачадо возглавить Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться президентом Венесуэлы, поскольку та не уступила ему Нобелевскую премию мира.
Ранее Washington Post писала, что Трамп не собирается помогать Мачадо, поскольку она приняла Нобелевскую премию.
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила награду Трампу
11 октября 2025, 01:43
"Она не должна была ее получать... Но нет, это не имеет никакого отношения к моему решению", - сказал Трамп в интервью NBC.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресNBCООНУдары США по Венесуэле
 
 
