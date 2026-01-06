Рейтинг@Mail.ru
02:14 06.01.2026
США могут дать субсидии для нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил Трамп
США могут дать субсидии для нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 6 янв - РИА Новости. Нефтяным компаниям предстоит потратить огромные средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп, допустив субсидирование этих трат со стороны Вашингтона.
"Придется потратить огромные средства, и нефтяные компании их потратят, а затем мы возместим им эти расходы за счет доходов или другим способом", - сообщил он телеканалу NBC News.
Трамп отметил, что США могут предоставить субсидии на восстановление инфраструктуры Венесуэлы.
