США могут дать субсидии для нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил Трамп
Нефтяным компаниям предстоит потратить огромные средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп, допустив... РИА Новости, 06.01.2026
США могут дать субсидии для нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил Трамп
