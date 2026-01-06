https://ria.ru/20260106/tramp-2066550395.html
Трамп сообщил, что в ближайшее время выборов в Венесуэле не будет
Выборы не пройдут в Венесуэле в ближайшие 30 дней, сообщает телеканал NBC со ссылкой на президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 06.01.2026
в мире
венесуэла
nbc
удары сша по венесуэле
дональд трамп
сша
венесуэла
сша
