Трамп сообщил, что в ближайшее время выборов в Венесуэле не будет

Трамп: выборов в Венесуэле в ближайшие 30 дней не будет

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп. Архивное фото