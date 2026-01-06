Россиян предупредили о штрафах за неправильную тонировку

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Автовладельцев с 9 января смогут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию России, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал Федеральный закон № 526-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", который начнет действовать с 9 января 2026 года. По словам Машарова, поправки будут распространяться на все автомобили, которые передвигаются по дорогам в РФ.

"С 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те (автовладельцы - ред.), которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ", - пояснил Машаров.

Он отметил, что существует Технический регламент Таможенного союза, в котором прописаны правила тонировки стекол транспортных средств (ТС), но он не распространялся на ТС, которые ввозили из стран, не входящих в Таможенный союз.

"Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет руководствоваться основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", - добавил Машаров.

Член ОП РФ уточнил, что тонировка, не соответствующая правилам, выявляется с помощью средств технического диагностирования. Он также добавил, что поправки касаются только формулировки нормы, сумма штрафа за нарушение правил тонировки останется прежней - 500 рублей.

Машаров также напомнил, что эксплуатация транспортного средства в РФ запрещена, если светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, составляет менее 70%, а для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, менее 60%.

Использование ТС также запрещено, если в верхней части ветрового стекла ТС категорий М1, М2 и N1, а также L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) есть светозащитная полоса шириной более 140 миллиметров или прозрачная цветная пленка шириной более 140 миллиметров.