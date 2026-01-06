"Ненавидят русских". В США раскрыли организаторов терактов в России

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. За атаками дронов на резиденцию президента России Владимира Путина и кафе в Херсонской области стоят западные спецслужбы, управляющие СБУ и ГУР, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Очевидно, что западные спецслужбы координируют и управляют людьми из СБУ и ГУР в Киеве. Так что они террористы в чистом виде. Они убили детей и женщин в Херсонской области. <…> Атаковали резиденцию Путина на Валдае. <…> Они не умеют воевать. Им нравится рекламировать себя в фильмах. Но на деле они просто мелкие террористы. Они делают вид, будто совершают что-то особенное, а на самом деле — трусы. Они прячутся за своим, за своим посредником, которым выступает Украина", — отметил он.
При этом эксперт рассказал о запредельном уровне русофобии среди сотрудников западных разведок.
"Они не могут планировать, они могут только реагировать. Все у них сплошные импульсивные реакции. И большинство из тех людей там так ненавидит русских, что готовы пойти на все. Если бы не Россия, какая она есть, они бы с радостью загнали русских в концлагеря", — подчеркнул Мартьянов.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что очень разозлился, когда узнал о нападении ВСУ.
В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.