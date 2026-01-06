Рейтинг@Mail.ru
Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела - РИА Новости, 06.01.2026
13:26 06.01.2026
Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела
Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела
в мире
таиланд
камбоджа
бангкок
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
бангкок
в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела

Премьер Таиланда Чанвиракун потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела

БАНГКОК, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун потребовал от Камбоджи объяснения инцидента с минометным обстрелом позиций таиландских военных утром во вторник, в результате которого один военнослужащий получил ранение, помимо заявления камбоджийской стороны о том, что выстрелы произошли в результате случайности.
"Мы требуем немедленного подробного объяснения от камбоджийской стороны. С нашей стороны инцидент рассматривается в соответствии с процедурами, оговоренными в совместном заявлении Таиланда и Камбоджи о прекращении огня от 27 декабря. Будет ли какой-либо ответный шаг, решается в рамках этих процедур, и Таиланд оставляет за собой право ответить в той или иной форме на минометный обстрел, в результате которого был ранен наш военнослужащий", - заявил Чанвиракун на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке.
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Таиланд заявил, что не применял химоружие в конфликте с Камбоджей
31 декабря 2025, 15:49
По его словам, объяснения камбоджийской стороны, заявившей после обстрела, что он произошел "случайно", недостаточно для принятия таиландской стороной решения о том, как рассматривать этот инцидент.
"Нам еще надо увидеть, как Камбоджа собирается нести ответственность за эту случайность", - сказал премьер-министр.
Он пояснил, что никаких немедленных ответных мер Таиланд не планирует, никаких указаний военным об этом пока не дано. Однако, отметил Чанвиракун, ни у кого не должно быть сомнений в том, что Таиланд будет всемерно защищать свой суверенитет и безопасность.
Ранее командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда сообщило, что утром во вторник камбоджийские войска нанесли несколько минометных ударов по позициям таиландских военных у высоты 469 в пограничном районе таиландской провинции Убонратчатхани. После обстрела камбоджийские военные связались с таиландским командованием и сообщили, что обстрел произошел случайно.
Между двумя странами с 27 декабря действует режим прекращения огня после 20-дневной пограничной войны с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации.
Переговоры между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Глава МИД Таиланда оценил диалог с Камбоджей
29 декабря 2025, 14:55
 
В миреТаиландКамбоджаБангкокОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
