Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела

БАНГКОК, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун потребовал от Камбоджи объяснения инцидента с минометным обстрелом позиций таиландских военных утром во вторник, в результате которого один военнослужащий получил ранение, помимо заявления камбоджийской стороны о том, что выстрелы произошли в результате случайности.

"Мы требуем немедленного подробного объяснения от камбоджийской стороны. С нашей стороны инцидент рассматривается в соответствии с процедурами, оговоренными в совместном заявлении Таиланда Камбоджи о прекращении огня от 27 декабря. Будет ли какой-либо ответный шаг, решается в рамках этих процедур, и Таиланд оставляет за собой право ответить в той или иной форме на минометный обстрел, в результате которого был ранен наш военнослужащий", - заявил Чанвиракун на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке

По его словам, объяснения камбоджийской стороны, заявившей после обстрела, что он произошел "случайно", недостаточно для принятия таиландской стороной решения о том, как рассматривать этот инцидент.

"Нам еще надо увидеть, как Камбоджа собирается нести ответственность за эту случайность", - сказал премьер-министр.

Он пояснил, что никаких немедленных ответных мер Таиланд не планирует, никаких указаний военным об этом пока не дано. Однако, отметил Чанвиракун, ни у кого не должно быть сомнений в том, что Таиланд будет всемерно защищать свой суверенитет и безопасность.

Ранее командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда сообщило, что утром во вторник камбоджийские войска нанесли несколько минометных ударов по позициям таиландских военных у высоты 469 в пограничном районе таиландской провинции Убонратчатхани. После обстрела камбоджийские военные связались с таиландским командованием и сообщили, что обстрел произошел случайно.