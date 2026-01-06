Рейтинг@Mail.ru
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр
17:03 06.01.2026 (обновлено: 17:22 06.01.2026)
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр
Известный венгерский кинорежиссер Бела Тарр скончался в возрасте 70 лет, сообщила Венгерская ассоциация кинематографистов. РИА Новости, 06.01.2026
европа, в мире, венгрия
Европа, В мире, Венгрия
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр

Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет

© Getty Images / Europa Press NewsКинорежиссер Бела Тарр
Кинорежиссер Бела Тарр - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Getty Images / Europa Press News
Кинорежиссер Бела Тарр. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 янв - РИА Новости. Известный венгерский кинорежиссер Бела Тарр скончался в возрасте 70 лет, сообщила Венгерская ассоциация кинематографистов.
«

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня на рассвете после продолжительной и тяжелой болезни скончался кинорежиссер Бела Тарр", - говорится в релизе.

Тарр родился в венгерском Пече 21 июля 1955 года. В 1977 году поступил на режиссерский факультет Будапештской академии театрального и киноискусства.
Среди известных фильмов - "Семейное гнездо", "Проклятие", "Гармонии Веркмейстера", "Сатанинское танго", "Туринская лошадь". С конца 1980-х сотрудничал с венгерским писателем Ласло Краснохоркаи, получившем Нобелевскую премию по литературе 2025 года.
Тарр получил признание кинокритиков в Европе и США как мастер артхаусного кино, участвовал в европейских кинофестивалях, в 2011 году получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за последний фильм "Туринская лошадь".
Умер режиссер и драматург Том Стоппард
29 ноября 2025, 20:43
Умер режиссер и драматург Том Стоппард
29 ноября 2025, 20:43
 
