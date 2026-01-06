https://ria.ru/20260106/tarr-2066635261.html
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр - РИА Новости, 06.01.2026
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр
Известный венгерский кинорежиссер Бела Тарр скончался в возрасте 70 лет, сообщила Венгерская ассоциация кинематографистов. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:03:00+03:00
2026-01-06T17:03:00+03:00
2026-01-06T17:22:00+03:00
европа
в мире
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066636861_0:128:3071:1856_1920x0_80_0_0_d2d22306699948ca5e2b2e55c84a6d09.jpg
https://ria.ru/20251129/rezhisser-2058655938.html
европа
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066636861_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be177d664d5869dac8705009465fcbee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, венгрия
Умер известный венгерский режиссер Бела Тарр
Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет
БУДАПЕШТ, 6 янв - РИА Новости.
Известный венгерский кинорежиссер Бела Тарр скончался в возрасте 70 лет, сообщила
Венгерская ассоциация кинематографистов.
«
"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня на рассвете после продолжительной и тяжелой болезни скончался кинорежиссер Бела Тарр", - говорится в релизе.
Тарр родился в венгерском Пече 21 июля 1955 года. В 1977 году поступил на режиссерский факультет Будапештской академии театрального и киноискусства.
Среди известных фильмов - "Семейное гнездо", "Проклятие", "Гармонии Веркмейстера", "Сатанинское танго", "Туринская лошадь". С конца 1980-х сотрудничал с венгерским писателем Ласло Краснохоркаи, получившем Нобелевскую премию по литературе 2025 года.
Тарр получил признание кинокритиков в Европе
и США
как мастер артхаусного кино, участвовал в европейских кинофестивалях, в 2011 году получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за последний фильм "Туринская лошадь".