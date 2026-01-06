Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 06.01.2026
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя - РИА Новости, 06.01.2026
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя
Современные танки получили значительные изменения в части защиты и тактики применения, однако, как показывает опыт спецоперации, остались основной ударной силой
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
ростех
безопасность, россия, запорожская область, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Ростех
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя

"Ростех": танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Современные танки получили значительные изменения в части защиты и тактики применения, однако, как показывает опыт спецоперации, остались основной ударной силой прорыва на поле боя, сообщили в "Ростехе".
В госкорпорации "Ростех" прокомментировали сообщение Минобороны РФ о том, как танкисты группировки войск "Восток" использовали новую тактику и прорвали оборону противника в Сладком в Запорожской области. Они работали танковыми парами - одна машина накрывала сектор огнём из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой. Как подчеркнули в МО РФ, танки не теряют роли ударного средства, а наоборот - адаптируются и усиливают влияние на ход штурма.
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Ростех" выявил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2
19 мая 2025, 07:05
"Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва. Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО", - говорится в публикации Telegram-канала госкорпорации.
Отмечается, что машины при этом претерпели существенные изменения в части защиты, а также изменилась тактика их применения.
"Тем не менее танк по-прежнему остается одной из самых устойчивых боевых машин поля боя, способной вести эффективный огонь прямой наводкой по противнику под воздействием различных средств поражения, включая FPV-дроны", - добавили в "Ростехе".
Британский танк - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими
14 сентября 2025, 10:19
 
