В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Современные танки получили значительные изменения в части защиты и тактики применения, однако, как показывает опыт спецоперации, остались основной ударной силой прорыва на поле боя, сообщили в "Ростехе".

В госкорпорации " Ростех " прокомментировали сообщение Минобороны РФ о том, как танкисты группировки войск "Восток" использовали новую тактику и прорвали оборону противника в Сладком в Запорожской области . Они работали танковыми парами - одна машина накрывала сектор огнём из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой. Как подчеркнули в МО РФ , танки не теряют роли ударного средства, а наоборот - адаптируются и усиливают влияние на ход штурма.

"Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва. Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО", - говорится в публикации Telegram-канала госкорпорации.

Отмечается, что машины при этом претерпели существенные изменения в части защиты, а также изменилась тактика их применения.