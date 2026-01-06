https://ria.ru/20260106/tanki-2066575047.html
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя
Современные танки получили значительные изменения в части защиты и тактики применения, однако, как показывает опыт спецоперации, остались основной ударной силой РИА Новости, 06.01.2026
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя
"Ростех": танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Современные танки получили значительные изменения в части защиты и тактики применения, однако, как показывает опыт спецоперации, остались основной ударной силой прорыва на поле боя, сообщили
в "Ростехе".
В госкорпорации "Ростех
" прокомментировали сообщение Минобороны РФ о том, как танкисты группировки войск "Восток" использовали новую тактику и прорвали оборону противника в Сладком в Запорожской области
. Они работали танковыми парами - одна машина накрывала сектор огнём из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой. Как подчеркнули в МО РФ
, танки не теряют роли ударного средства, а наоборот - адаптируются и усиливают влияние на ход штурма.
"Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва. Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО", - говорится в публикации Telegram-канала госкорпорации.
Отмечается, что машины при этом претерпели существенные изменения в части защиты, а также изменилась тактика их применения.
"Тем не менее танк по-прежнему остается одной из самых устойчивых боевых машин поля боя, способной вести эффективный огонь прямой наводкой по противнику под воздействием различных средств поражения, включая FPV-дроны", - добавили в "Ростехе".