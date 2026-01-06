https://ria.ru/20260106/tanki-2066574593.html
В "Ростехе" рассказали о танках будущего
В "Ростехе" рассказали о танках будущего
В "Ростехе" рассказали о танках будущего
Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это... РИА Новости, 06.01.2026
россия
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это позволит им еще до начала боевых операций устранять потенциальные угрозы, сообщили
"В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и "с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки".
При этом в госкорпорации подчеркнули, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты, такие как гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.