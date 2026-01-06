В "Ростехе" рассказали о танках будущего

"В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и "с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки".

При этом в госкорпорации подчеркнули, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты, такие как гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.