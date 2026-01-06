Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о танках будущего - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
09:05 06.01.2026 (обновлено: 09:10 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/tanki-2066574593.html
В "Ростехе" рассказали о танках будущего
В "Ростехе" рассказали о танках будущего - РИА Новости, 06.01.2026
В "Ростехе" рассказали о танках будущего
Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:05:00+03:00
2026-01-06T09:10:00+03:00
новое оружие россии
технологии
ростех
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573402808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d7c978fd6b234e529a3c239e659b5.jpg
https://ria.ru/20250914/uralvagonzavod-2041798134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573402808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbbc6ebb0052614b3aef8b3b51d86cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ростех, россия
Новое оружие России, Технологии, Ростех, Россия
В "Ростехе" рассказали о танках будущего

"Ростех": танки будущего будут полностью интегрированы с наземными роботами

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВоенная техника во время военного парада в честь 75-летия Победы
Военная техника во время военного парада в честь 75-летия Победы - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Военная техника во время военного парада в честь 75-летия Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Танки будущего будут полностью интегрированы с помощью автоматических систем управления с другими силами и средствами, в том числе с наземными роботами, это позволит им еще до начала боевых операций устранять потенциальные угрозы, сообщили в "Ростехе".
«
"В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз ещё до начала активной фазы операции и "с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки".
При этом в госкорпорации подчеркнули, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты, такие как гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. В то же время будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.
Британский танк - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Гендиректор "Уралвагонзавода" назвал западные танки устаревшими
14 сентября 2025, 10:19
 
Новое оружие РоссииТехнологииРостехРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала