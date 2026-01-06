Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"
16:25 06.01.2026 (обновлено: 19:36 06.01.2026)
МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"
МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера" - РИА Новости, 06.01.2026
МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"
В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 06.01.2026
россия, в мире, сша, нато
Россия, В мире, США, НАТО
МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"

МИД России с тревогой следит за ситуацией вокруг нефтяного танкера "Маринера"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД.
"Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", — отметили в министерстве.

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал задержание танкера во Франции
2 октября 2025, 18:18
Там уточнили, что сейчас судно находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права.
Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США, хотя до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.
Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, подчеркнули дипломаты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Раскрыта тайна российского "теневого флота"
13 ноября 2025, 08:00
 
