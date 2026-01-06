МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД.

"Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", — отметили в министерстве.

Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США, хотя до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.