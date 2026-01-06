МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД.
«
"Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", — отметили в министерстве.
Там уточнили, что сейчас судно находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права.
Ведомство обратило внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру. В МИД добавили, что уже несколько дней за "Маринерой" идет корабль Береговой охраны США, хотя до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров.
Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, подчеркнули дипломаты.
