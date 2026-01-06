https://ria.ru/20260106/tank-2066579095.html
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой - РИА Новости, 06.01.2026
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным... РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
krauss-maffei wegmann
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846322088_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_2c345a7ccbeae3c60bfba54785cb902d.jpg
https://ria.ru/20251201/leopard-2058368845.html
константиновка
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой
Бойцы "Запада" уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой