Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/tank-2066579095.html
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой - РИА Новости, 06.01.2026
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:57:00+03:00
2026-01-06T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
krauss-maffei wegmann
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846322088_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_2c345a7ccbeae3c60bfba54785cb902d.jpg
https://ria.ru/20251201/leopard-2058368845.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846322088_0:0:1948:1461_1920x0_80_0_0_f42532099ecdc9e1b9f37ad317e9e91f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вооруженные силы украины, krauss-maffei wegmann, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Krauss-Maffei Wegmann, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой

Бойцы "Запада" уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой

© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.
«
"Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришёлся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена", - сообщил Круглый.
Leopard - основной боевой танк немецкого производства, разработанный компанией Krauss-Maffei Wegmann. Наиболее широко применяемой версией является Leopard 2, принятый на вооружение бундесвера в конце 1970-х годов и впоследствии модернизированный в ряде вариантов.
Leopard 2A8 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Сгорит или увязнет". Почему новый немецкий танк не подходит для войны
1 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныKrauss-Maffei WegmannВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала