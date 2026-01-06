Рейтинг@Mail.ru
Гид рассказал, как россиянам спастись от опасных животных в Таиланде
Туризм
 
07:16 06.01.2026
Гид рассказал, как россиянам спастись от опасных животных в Таиланде
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Гид рассказал, как россиянам спастись от опасных животных в Таиланде

БАНГКОК, 6 янв - РИА Новости. Много видов ядовитых змей есть в Таиланде, которые обитают не только в лесах, но и в городах, есть и опасные для человека медузы и физалии, случаются и нападения на туристов самцов слонов в брачный период. О том, как избежать опасности, рассказал РИА Новости работавший и с российскими туристами гид с 40-летним стажем Прасит Кеомонгкхон.
"Есть много видов ядовитых змей, есть порядка пяти видов змей с очень сильным ядом... Главное при встрече со змеей не наступить на нее, не делать резких движений и не бежать, потому что любые быстрые движения змея воспринимает как угрозу", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что змеи обитают не только в лесах, но часто и в городах, однако и сами предпочитают избегать контакта с человеком. Эксперт вспомнил случай, когда при встрече с растянувшейся поперек дороги королевской коброй экскурсовод не стал вести российских туристов в обход змеи по высокой траве, а предложил всем медленно через нее перешагнуть. Таким образом кобра не увидела для себя опасности со стороны хвоста или головы, и лишь немного приподняла голову, спокойно пропустив людей. При этом гид с 40-летним опытом не рекомендовал россиянам повторять такой способ "общения" со змеями, а предложил вместо этого замереть на месте, а потом медленно отойти.
Нападение, по его словам, может также произойти, если человек оказался около кладки змеиных яиц.
"Если вы медленно отойдете, покинете место неожиданной встречи, змея успокоится и поползет дальше по своим делам", - рассказал гид.
Он напомнил, что во всех больницах Таиланда хранятся противоядия от укусов всех видов змей, обитающих на территории страны, и признался, что не помнит ни одного случая смерти туриста от укуса змеи.
Помимо змей опасность для туристов могут представлять медузы и физалии, которых иначе называют "португальскими корабликами".
"Период их активности - сезон дождей. Именно в это время, с мая по октябрь, они могут оказаться вблизи берега. Значит, в эти месяцы следует проявлять большую осторожность при купании в море", - сказал Кеомонгкхон.
В этот же период в Таиланде часты штормы, и купаться вообще запрещено, однако россияне чаще других туристов игнорируют красные флажки на пляжах, отметил он.
"Иногда высокая волна и отбойное течение возникает и в январе, например на Пхукете. Так что красные флажки, если они выставлены на пляже, игнорировать не стоит", - сказал эксперт.
Несчастным случаем может закончиться и встреча со слоном, особенно с самцом в брачный период, добавил Кеомонгкхон.
"Инциденты со слонами происходят очень редко, однако из своего опыта могу сказать, что они бывают чаще, чем укусы ядовитых медуз или физалий. Все слышали наверняка про "слоновое бешенство". Это не бешенство в прямом смысле", - сказал он, пояснив, что что "бешеным" называют слона-самца в брачный период, когда он способен на проявления агрессии.
В этот период у слонов на темени начинает выделяться маслянистый секрет, и это является знаком для человека (махута, проводника слона), что животное надо немедленно изолировать, рассказал Кеомонгкхон. При этом он добавил, что в Таиланде бывали случаи, когда махут не замечал начала "масляного" периода, и его слон продолжал участвовать в слоновых шоу или катать на себе туристов, и нападал на людей.
