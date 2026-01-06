Таиландские военные заявили об остреле со стороны Камбоджи

БАНГКОК, 6 дек - РИА Новости. Камбоджийские военные обстреляли из миномета позиции таиландских военных на Высоте 469 в пограничном районе Чонгбок провинции Убонратчатхани, в результате чего один таиландский военнослужащий получил осколочное ранение, заявило во вторник командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда в специальном заявлении, зачитанном в эфире Пятого национального (армейского) телеканала страны.
"Утром 6 января примерно в 07.25 (03.25 мск - ред.) камбоджийские войска произвели несколько выстрелов из миномета по территории Таиланда и позициям таиландских военнослужащих у Высоты 469 в районе Чонгбок в провинции Убонратчатхани, один таиландский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в заявлении.
Командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда также заявляет, что обстрел позиций таиландских военных является нарушением камбоджийской стороной режима прекращения огня, действующего между странами с 27 декабря после 20-дневной пограничной войны.
Пограничный вооруженный конфликт Таиланда и Камбоджи, между которыми с 28 июля действовал режим прекращения огня, возобновился 7 декабря 2025 года и продолжался до 27 декабря. В конфликте применялись тяжелые вооружения и техника, включая ракетные системы залпового огня, ствольную артиллерию, танки и авиацию, в том числе беспилотную.
