Рейтинг@Mail.ru
Таиландские военные заявили об остреле со стороны Камбоджи - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/tailand-2066567539.html
Таиландские военные заявили об остреле со стороны Камбоджи
Таиландские военные заявили об остреле со стороны Камбоджи - РИА Новости, 06.01.2026
Таиландские военные заявили об остреле со стороны Камбоджи
Камбоджийские военные обстреляли из миномета позиции таиландских военных на Высоте 469 в пограничном районе Чонгбок провинции Убонратчатхани, в результате чего... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T07:06:00+03:00
2026-01-06T07:06:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0cc5a16d0a5739657b66273a655d4ce.jpg
https://ria.ru/20251231/tailand-2065851523.html
https://ria.ru/20251227/tailand-2065020542.html
таиланд
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034630_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_7de507b3d818993aad9155fb578d5a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиландские военные заявили об остреле со стороны Камбоджи

Таиландские военные заявили об остреле со стороны Камбоджи, есть раненый

© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 6 дек - РИА Новости. Камбоджийские военные обстреляли из миномета позиции таиландских военных на Высоте 469 в пограничном районе Чонгбок провинции Убонратчатхани, в результате чего один таиландский военнослужащий получил осколочное ранение, заявило во вторник командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда в специальном заявлении, зачитанном в эфире Пятого национального (армейского) телеканала страны.
"Утром 6 января примерно в 07.25 (03.25 мск - ред.) камбоджийские войска произвели несколько выстрелов из миномета по территории Таиланда и позициям таиландских военнослужащих у Высоты 469 в районе Чонгбок в провинции Убонратчатхани, один таиландский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в заявлении.
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Таиланд заявил, что не применял химоружие в конфликте с Камбоджей
31 декабря 2025, 15:49
Командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда также заявляет, что обстрел позиций таиландских военных является нарушением камбоджийской стороной режима прекращения огня, действующего между странами с 27 декабря после 20-дневной пограничной войны.
Пограничный вооруженный конфликт Таиланда и Камбоджи, между которыми с 28 июля действовал режим прекращения огня, возобновился 7 декабря 2025 года и продолжался до 27 декабря. В конфликте применялись тяжелые вооружения и техника, включая ракетные системы залпового огня, ствольную артиллерию, танки и авиацию, в том числе беспилотную.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу
27 декабря 2025, 08:12
 
В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала