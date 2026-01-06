"Если не случится — жди беды". Что стоит за "чудом святого Януария"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Уже много веков засохшая кровь святого, почитаемого как католиками, так и православными христианами, запечатанная в закрытых ампулах, вновь становится жидкой и иногда даже закипает. Ритуал святого Януария в декабре собрал толпы в Неаполе: люди, затаив дыхание, в очередной раз ждали чуда. Что происходит на самом деле — в материале РИА Новости.

"Говорит о любви Бога"

Кровь святого мученика, убитого в 305 году, хранится в двух стеклянных сосудах в соборе Санта-Мария-Ассунта. Первое письменное упоминание о ритуале относится к 1383 году, но его наверняка проводили и раньше.

Засохшая кровь красноватого оттенка, прилипшая к одной из стенок флакона, внезапно превращается в темно-красную жидкость, которая растекается по стеклу от края до края.

"В 9:13 утра по местному времени кровь уже стала полужидкой. В 10:05 было объявлено о полном разжижении", — сообщил прихожанам архиепископ Неаполя Доменико Батталья.

"Каждая капля этой крови говорит нам о любви Бога, — продолжил архиепископ в проповеди. — Эта кровь — знак крови Христа, его страданий".

Считается плохим предзнаменованием

Разжижение крови может произойти непредсказуемо, иногда на это уходят часы или даже дни. Но иногда ничего не происходит.

Обычно во временной промежуток от нескольких минут до часа твердая темная масса становится темно-красной и начинает пузыриться.

Если же чуда не происходит и кровь святого Януария не меняет своего состояния, это считается плохим знаком. Известно, что так было перед Второй мировой, оккупацией Италии гитлеровцами в 1943-м, разрушительным землетрясением в 1980-м.

А также в 2016-м и 2020-м.

Ритуал проводят три раза в год — 19 сентября, в день мученичества святого Януария, 16 декабря, в день спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году, а также в субботу перед первым воскресеньем мая, когда празднуется первое перенесение мощей святого в Неаполь.

Защитник Неаполя

Януарий жил на рубеже III-IV веков. Выходец из аристократической семьи. В молодости принял христианство и стал первым епископом Беневенто, города в итальянском регионе Кампания.

Во время правления римского императора Диоклетиана были жестокие гонения на христиан. Считается, что Януария вместе с единомышленниками арестовали, подвергли страшным пыткам. Но они отказались отречься от веры и поклоняться языческим богам. Всех приговорили к смертной казни.

Согласно преданию их пытались сжечь заживо в печи, однако огонь не причинил им вреда. Бросили львам — животные никого не тронули. Тогда решили обезглавить.

Девятнадцатого сентября 305-го святой Януарий и его соратники были казнены близ Поццуоли. Кровь мученика в конечном итоге доставили в Неаполь, где его почитают как покровителя города.

Что говорит наука

Конечно, превращение крови не могло не заинтересовать научное сообщество.

Некоторые ученые предполагают, что в крови есть вещества, которые при движении или нагревании переходят из твердого состояния в жидкое.

Другие вообще сомневаются, что в запечатанных сосудах находится кровь. Спектроскопический анализ проводили в 1902 и 1989-м. Присутствие крови выявили, однако однозначных выводов сделать нельзя.

В ходе эксперимента CICAP в 1991-м воссоздали красно-коричневое тиксотропное вещество, которое при нарушении целостности разжижается.