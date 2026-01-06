МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВС России получают преимущество над ВСУ за счет оснащения беспилотников "Герань" ракетами "Игла", пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Россия доработала дроны "Герань-2", оснастив их возможностями "воздух — воздух". На беспилотники теперь устанавливаются переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла". Украинские офицеры уже предупредили экипажи своих самолетов о новой угрозе", — говорится в материале.
Источники издания на Украине отметили, что "Герани" продемонстрировали невиданную прежде способность поражать движущиеся цели вблизи линии соприкосновения и начали оказывать непосредственную воздушную поддержку российским сухопутным войскам.
"Внедрение простых каналов передачи данных в зоне прямой видимости делает "Герани" особенно эффективным инструментом уничтожения тылового обеспечения, артиллерии и систем ПВО. Расширение производства обеспечило наличие достаточного количества беспилотников даже для второстепенных целей на поле боя", — резюмируется в статье.
Ранее журнал The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
* Признан в России террористом и экстремистом.
