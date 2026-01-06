"Новая угроза". В США заявили о переломном моменте в ходе СВО

«

"Россия доработала дроны "Герань-2", оснастив их возможностями "воздух — воздух". На беспилотники теперь устанавливаются переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла". Украинские офицеры уже предупредили экипажи своих самолетов о новой угрозе", — говорится в материале.