"Новая угроза". В США заявили о переломном моменте в ходе СВО - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 06.01.2026 (обновлено: 22:18 06.01.2026)
"Новая угроза". В США заявили о переломном моменте в ходе СВО
ВС России получают преимущество над ВСУ за счет оснащения беспилотников "Герань" ракетами "Игла", пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 06.01.2026
РИА Новости
украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Новая угроза". В США заявили о переломном моменте в ходе СВО

MWM: ВС России получают преимущество за счет модернизированных "Гераней"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ВС России получают преимущество над ВСУ за счет оснащения беспилотников "Герань" ракетами "Игла", пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Россия доработала дроны "Герань-2", оснастив их возможностями "воздух — воздух". На беспилотники теперь устанавливаются переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла". Украинские офицеры уже предупредили экипажи своих самолетов о новой угрозе", — говорится в материале.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:00
Источники издания на Украине отметили, что "Герани" продемонстрировали невиданную прежде способность поражать движущиеся цели вблизи линии соприкосновения и начали оказывать непосредственную воздушную поддержку российским сухопутным войскам.
"Внедрение простых каналов передачи данных в зоне прямой видимости делает "Герани" особенно эффективным инструментом уничтожения тылового обеспечения, артиллерии и систем ПВО. Расширение производства обеспечило наличие достаточного количества беспилотников даже для второстепенных целей на поле боя", — резюмируется в статье.
Ранее журнал The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
* Признан в России террористом и экстремистом.
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"У Украины их нет". В США раскрыли ограничения для России в зоне СВО
Вчера, 03:40
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
