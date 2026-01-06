Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 06.01.2026 (обновлено: 19:50 06.01.2026)
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 06.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Россия извлекла уроки из своих ошибок и выработала эффективную тактику по борьбе с дронами ВСУ, пишет The National Interest.
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
россия, украина, москва, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

NI: Россия извлекла уроки из ошибок и выработала тактику по борьбе с БПЛА ВСУ

Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия извлекла уроки из своих ошибок и выработала эффективную тактику по борьбе с дронами ВСУ, пишет The National Interest.
«
"В течение 2025 года Россия адаптировалась и извлекала уроки из своих ошибок. Москва сократила раннее преимущество Украины в использовании беспилотников, перебросив критически важные силы глубже за линию фронта. Особую роль также сыграло создание беспилотного формирования "Рубикон". Артиллерия, системы ПВО и командно-контрольные пункты были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего действия", — говорится в материале.
Как отмечается, этот компромисс стал возможен благодаря быстрому развитию российских возможностей по борьбе с БПЛА. Лишь небольшая их часть достигает своих целей, и еще меньшая доля оказывает решающее воздействие на укрепленные или мобильные системы. При этом ВСУ не в состоянии быстро заменить высокотехнологичные системы.
«
"Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов", — резюмируется в статье.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала