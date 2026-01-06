На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия извлекла уроки из своих ошибок и выработала эффективную тактику по борьбе с дронами ВСУ, пишет The National Interest.
«
"В течение 2025 года Россия адаптировалась и извлекала уроки из своих ошибок. Москва сократила раннее преимущество Украины в использовании беспилотников, перебросив критически важные силы глубже за линию фронта. Особую роль также сыграло создание беспилотного формирования "Рубикон". Артиллерия, системы ПВО и командно-контрольные пункты были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего действия", — говорится в материале.
Как отмечается, этот компромисс стал возможен благодаря быстрому развитию российских возможностей по борьбе с БПЛА. Лишь небольшая их часть достигает своих целей, и еще меньшая доля оказывает решающее воздействие на укрепленные или мобильные системы. При этом ВСУ не в состоянии быстро заменить высокотехнологичные системы.
«
"Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов", — резюмируется в статье.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.