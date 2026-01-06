https://ria.ru/20260106/svo-2066619737.html
"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска - РИА Новости, 06.01.2026
"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
Бойцы группировки "Запад" пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:57:00+03:00
2026-01-06T14:57:00+03:00
2026-01-06T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d9dc68a5065191cf87bf76a0f191d81.jpg
https://ria.ru/20251229/kupyansk-2065432690.html
https://ria.ru/20260102/svo-2066044662.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ea1b87e71b13834d3470e85776fa549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов
"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
МО РФ: "Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Бойцы группировки "Запад" пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска, сообщили
в Минобороны.
«
"Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что специалисты войск беспилотных систем сократили время от засечки объекта до его поражения ударными БПЛА до нескольких секунд.
Операторы дронов с 1 по 6 января уничтожили в Купянском районе до 70 единиц техники ВСУ, в том числе танки Т-72 и Т-64, восемь боевых бронированных машин, 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.