"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска, Бойцы группировки "Запад" пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска, сообщили в Минобороны.

« "Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что специалисты войск беспилотных систем сократили время от засечки объекта до его поражения ударными БПЛА до нескольких секунд.

Операторы дронов с 1 по 6 января уничтожили в Купянском районе до 70 единиц техники ВСУ, в том числе танки Т-72 и Т-64, восемь боевых бронированных машин, 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.