"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
06.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 06.01.2026 (обновлено: 15:19 06.01.2026)
"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов
"Запад" пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска, сообщили в Минобороны.
«
"Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
29.12.2025
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото
29 декабря 2025, 15:09
В министерстве отметили, что специалисты войск беспилотных систем сократили время от засечки объекта до его поражения ударными БПЛА до нескольких секунд.
Операторы дронов с 1 по 6 января уничтожили в Купянском районе до 70 единиц техники ВСУ, в том числе танки Т-72 и Т-64, восемь боевых бронированных машин, 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.
Российские военнослужащие
ВС России отразили 16 атак ВСУ на Купянском направлении
2 января, 12:11
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
