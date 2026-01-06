Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 06.01.2026 (обновлено: 12:37 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/svo-2066599752.html
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.01.2026
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ и восемь боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T12:22:00+03:00
2026-01-06T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дружковка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_a56bd21a1e8f7f48c500683f8f39fefd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
дружковка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_573e5dffcc3a83467ea4a552d722a571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дружковка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 210 боевиков и 2 склада в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ и восемь боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Дружковка, Райское и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, а также два склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДружковкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала