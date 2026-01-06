https://ria.ru/20260106/svo-2066599752.html
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.01.2026
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ и восемь боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РИА Новости, 06.01.2026
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
