"У Украины их нет". В США раскрыли ограничения для России в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 06.01.2026
"У Украины их нет". В США раскрыли ограничения для России в зоне СВО
"У Украины их нет". В США раскрыли ограничения для России в зоне СВО - РИА Новости, 06.01.2026
"У Украины их нет". В США раскрыли ограничения для России в зоне СВО
У России есть все, что необходимо для победы, а у Украины — нет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"У Украины их нет". В США раскрыли ограничения для России в зоне СВО

Джонсон: Россия располагает всем необходимым, чтобы победить в конфликте

Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. У России есть все, что необходимо для победы, а у Украины — нет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"По сути, все, что нужно, чтобы вести и поддерживать боевые действия, у России есть, а у Украины нет. Вот в этом, собственно, и заключается основная проблема. Если задуматься, что для этого нужно? Нужны люди, готовые сражаться. У России они есть, а у Украины их нет. <…> Нужно иметь промышленную базу. <…> У России она есть, ей даже не пришлось переходить на военные рельсы. <…> Народ должен поддерживать военные усилия. В России это есть. А как на Украине? Вопрос", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
Вчера, 08:00
При этом Джонсон подчеркнул, что Россия, наращивая необходимые для ведения боевых действий ресурсы, все быстрее добивается поставленных целей.
"В этом году мы видим гораздо более быстрые продвижения (ВС России. — Прим. ред.), чем когда-либо за последние три года. И на мой взгляд, этот процесс будет только продолжаться. Он не пойдет на спад", — заключил бывший советник.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери ВСУ составили порядка 1 265 военнослужащих, средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 дронов.
