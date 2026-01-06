МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. У России есть все, что необходимо для победы, а у Украины — нет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"По сути, все, что нужно, чтобы вести и поддерживать боевые действия, у России есть, а у Украины нет. Вот в этом, собственно, и заключается основная проблема. Если задуматься, что для этого нужно? Нужны люди, готовые сражаться. У России они есть, а у Украины их нет. <…> Нужно иметь промышленную базу. <…> У России она есть, ей даже не пришлось переходить на военные рельсы. <…> Народ должен поддерживать военные усилия. В России это есть. А как на Украине? Вопрос", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что Россия, наращивая необходимые для ведения боевых действий ресурсы, все быстрее добивается поставленных целей.
"В этом году мы видим гораздо более быстрые продвижения (ВС России. — Прим. ред.), чем когда-либо за последние три года. И на мой взгляд, этот процесс будет только продолжаться. Он не пойдет на спад", — заключил бывший советник.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери ВСУ составили порядка 1 265 военнослужащих, средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18